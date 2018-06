Peste 3.200 de salvatori cu 1.400 de autospeciale si mijloace de interventie la inundatii au fost mobilizati in contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru judetele Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita Prahova, Vrancea si Valcea, iar cea mai mare parte a tarii se afla sub atentionare cod galben de averse insemnate, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta...