- „Romanii sunt oameni cu imunitate scazuta in general, pentru ca au o viața destul de grea. Știm foarte bine ca nu se alimenteaza cum trebuie de foarte multe ori și stresul este foarte mare, așa ca scaderea imunitații e la ordinea zilei. Am spus de mai multe ori ca la boli infecțioase ne-a invațat…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au fost declarate vindecate și externate.Totodata, pana acum, 803 persoane…

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate si externate, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. La ATI, in acest moment, sunt…

- Pana astazi, 22 aprilie, in Romania au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 468 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate…

- Pana astazi, 19 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.746 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 328 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.892…

- Coronavirus in Romania LIVE UPDATE 18 aprilie. 351 de cazuri in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor a ajuns la 417 Update ora 13.00 Noul bilant: 351 de cazuri in ultimele 24 de ore Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.418 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- Inca 59 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 367. Trei persoane sunt in stare grava, dupa cum informeaza Grupul de Comunicare Strategica.