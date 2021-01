De la debutul campaniei pe 20 decembrie 2020, in Israel au fost vaccinata impotriva coronavirusului 32,2 % din populația țarii, informeaza Agerpres . Potrivit Ministerului Sanatații, pana duminica au fost vaccinate peste 3 milioane de persoane din cele 9,3 milioane cat are statul Israel. In plus, circa 90% dintre persoanele cu varste de peste 70 de ani au fost deja vaccinate, anunța ministerul sanatații din Israel. Pana duminica, numarul total al infectarilor cu coronavirus a ajuns la 640.644, dintre care 72.026 reprezentand cazuri active. Bilantul deceselor a crescut la 4.745, iar numarul pacientilor…