- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a informat, marti, ca aproximativ 32.0000 de persoane au trecut prin punctele de vama in ultimele 24 de ore. Mai precis 18.800 de cetațeni romani și straini au intrat in tara, iar 13.000 de persoane au parasit Romania. De asemenea, granita a fost…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca aproximativ 18.800 au intrat in tara, iar 13.000 au iesit. De asemenea, granita a fost tranzitata de peste 17.200 mijloace de transport. Informatii privind timpul de asteptare la controlul de frontiera in punctele de trecere se gasesc…

- Peste 31.800 de cetateni romani si straini au trecut, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza marti ca aproximativ 18.800 au intrat in tara, iar 13.000 au iesit. De asemenea, granita a fost tranzitata de peste 17.200 mijloace…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut peste 38.600 persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 25.600 pe sensul de intrare si 13.000 pe cel de iesire din tara si peste 15.600 mijloace de transport, dintre care aproximativ 9.200 pe sensul de intrare…

- Aproximativ 70 de milioane de cetateni au trecut in anul 2019 prin punctele de control de trecere a frontierei, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera in Raportul de activitate pe anul trecut.

- Aproximativ 70 de milioane de cetateni au trecut in anul 2019 prin punctele de control de trecere a frontierei, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera in Raportul de activitate pe anul trecut. "Valorile de trafic inregistrate in punctele de control de trecere a frontierei au fost…

- In ultimele doua zile, prin punctele de trecere a frontierei au efectuat formalitațile de frontiera peste 175.000 persoane, cetațeni romani și straini. Dintre acestea, aproximativ 97.000 pe cel de iesire din tara. Totodata au fost inregistrate trecerile a 34.800 mijloace de transport, dintre care peste…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 155.700 persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 75.300 pe sensul de intrare si 80.400 pe cel de iesire din tara.Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore prin punctele de trecere…