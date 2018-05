Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit companiei, pompele de apa se incalzesc excesiv si pot provoca incendii. Vor fi chemate in service masini care au motoare de 2.000 cmc turbo: modelul A4 (2013-2016), modelul A5 (2013-2017), modelul A6 (2012-2015) si modelul Q5 (2013-2017). Udo Ruegheimer, un purtator de cuvant al companiei Audi,…

- Modelele care vor face obiectul reviziei sunt Audi A5 Cabriolet, A5 Sedan si Audi Q5, construite in perioada 2013-2017, modelul Audi A6 construit in perioada 2012-2015 si Audi A4 Sedan si A4 Allroad cu motor de 2.0 litri Turbo FSI, construite in perioada 2013-2016. Potrivit companiei, pompele…

- Firma Audi, parte a grupului auto german Volkswagen, a decis chemarea in service a aproape 1,2 milioane de masini, din intreaga lume, pentru remedierea unei defectiuni la pompele de apa, relateaza publicatia Der Spiegel. Potrivit companiei, pompele de apa se incalzesc excesiv și pot provoca…

- Compania multinaționala care produce automobile, camioane, autobuze și roboți a trimis o noua notificare pentru o rechemare de amploare pentru Romania. Este vorba despre mai bine de 28.000 de autovehicule care sunt pe șoselele din tara.

- Constructorul auto Dacia recheama in service 525 de unitati Dacia Duster cauza unor posibile defectiuni, potrivit unor anunturi publicate pe site-ul Autoritatii Pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- Dacia a anuntat ANPC ca recheama in service masini Duster la care au fost identificate doua probleme tehnice – o posibila neconformitate a butucului rotii din fata, dar si posibilitatea pierderii partiale sau totale a luminilor de semnalizare ale remorcii, atunci cand este conectata la vehicul.

- Ford cheama in service 1,4 milioane de vehicule ale caror volane se pot slabi și chiar pot sa sara in timpul drumului, transmite CNN, potrivit stiri.tvr.ro Decizia a fost luata dupa doua accidente care ar fi fost cauzate de aceasta problema. Modelele afectate sunt Ford Fusion și Lincoln MKZ, produse…

- Mercedes a anunțat ca mai multe dintre modelele sale din segmentele compact și mediu vor fi chemate in service in Romania pentru defecțiuni electrice care pot duce la deschiderea airbagului șoferului.