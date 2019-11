Stiri pe aceeasi tema

- Peste 31.000 de romani au fost amendați, de la inceputul acestui an, pentru apeluri false la 112. Potrivit deputatului Florin Roman, valoarea sancțiunilor depașește 6,2 milioane de lei. „De la inceputul anului 2019, au fost aplicate peste 31.200 de sancțiuni contravenționale ca urmare a apelurilor false/abuzive…

- Marcel Vela iși dorește sa schimbe numele Poliției Romane in Poliție Naționala pentru a exista o diferențiere de Poliția Locala, astfel incat sa nu mai fie suprapuse atribuțiile agenților. „Vreau rebranduirea”, a spus ministrul de Interne. Schimbarea numelui unei instituții de o asemenea amploare…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la B1 TV, ca nu a existat vreo amenintare la adresa institutiilor statului la protestele din 10 august 2018. „Nu”, a fost raspunsul ministrului Vela, cand a fost intrebat de jurnalisti daca a existat vreo amenintare „rezonabila, cat de mica” la adresa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca dosarul protestului 10 august 2018 va fi desecretizat in aceasta saptamana, fiind posibila o informare pe aceasta chestiune incepand de astazi. Vela a spus ca sunt cateva proceduri care trebuie parcurse intrucat sunt implicate și alte instituții. „Va…

- 57.840 de romani au votat in secțiile din țara in primele 10 minute de la deschiderea urnelor, potrivit datelor Biroului Electoral Central.Cei mai mulți dintre votanți s-au inregistrat, in primele minute de la deschiderea urnelor, in București. Secțiile de votare pentru primul turl…

- Ministrul desemnat pentru Interne, Marcel Vela, a declarat ca eficiența unui apel la 112 nu este „concurs la olimpiada”, sa se masoare intre apel și timpul de intervenție, fiind nevoie și de evaluarea sa manageriala. „Daca ar fi existat acest element, cazul Caracal ar fi fost rezolvat”, spune Vela,…