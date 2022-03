Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Soția unui politician ucrainean a plecat din țara sa și a intrat in Ungaria cu aproape 29 de milioane de dolari si un milion si jumatate de euro, bani puși in mai multe valize. Fostul jurnalist și politician Serghei Luscenko a publicat pe contul sau de Telegram o fotografie…

- O familie de ucrainei a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro. Incidentul s-a produs la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, sambata dupa-amiaza.Polițiștii de frontiera și vameșii au gasit in bagaje mai multe bunuri: 9 ceasuri, bijuterii, 24 de genți inscripționate…