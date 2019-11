Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 148.525 de romani au votat la secțiile organizate in strainatate pana sambata, ora 13.00, iar 17.503 sunt votanți prin corespondența, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, potrivit BEC. Comparativ, la aceeași ora, la primul tur au fost 122.663.Pana sambata, la ora…

- In a doua zi a votului in Diaspora au votat 103.989 de romani la secțiile deschise in strainatate pana sambata, ora 10.00, iar 17.503 sunt votanți prin corespondența, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, potrivit BEC. Comparativ, la aceeași ora, la primul tur au fost 88.042.Pana…

- Peste 50.000 de romani au votat pana vineri in jurul orei 18:00 in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, la sectiile de vot din strainatate, numarul acestora fiind cu peste 7.000 mai mare decat la primul tur. In prima zi de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, au votat pana…

- Peste 52.000 de romani au votat pana vineri in jurul orei 18:00 in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, la sectiile de vot din strainatate, numarul acestora fiind cu peste 10.000 mai mare decat la primul tur.In prima zi de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, au…

- Peste 24.000 de romani au votat in strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale pana la ora 15.00, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), cu mai mult de 2000 fața de aceeași ora in primul tur.Citește și: Surpriza de PROPORȚII pentru Dancila - Cați alegatori…

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- Aproape 2.000 de cetațeni romani din diaspora au votat deja anticipat, prin corespondența, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, deși inca nu se știe cine vor fi cei doi candidați care ajung in aceasta faza a procesului electoral. Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pana in…

