Stiri pe aceeasi tema

- Industria cinematografica a facut ca in jurul meseriei de medic legist sa planeze foarte multe mituri și legende, demne de scenariile unor filme horror. Dar ce se intampla cu adevarat in morgile din Moldova - aflați din interviul cu șeful Centrului de Medicina Legala.

- De la debutul pandemiei, 1 din 3 romani nu s-a mai simțit in siguranța la job și peste 30% se simt epuizați dupa aceasta perioada. Aproape 70% dintre romani au petrecut peste 6 ore muncind cu ajutorul tehnologiei in ultimul an și jumatate, 1 din 3 romani declarand ca a petrecut peste 8 ore zilnic […]…

- Republica Moldova va avea 150 de secții de votare în strainatate la alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc pe 11 iulie, a anunțat Comisia Electorala Centrala de peste Prut, care sfideaza prin aceasta decizie doua hotarâri judecatorești și solicitarile insistente ale celor ce spun…

- ​​Unul din motivele pentru care la intrarea in Grecia se formeaza cozi iar turiștii sunt nevoiți sa aștepte ore in șir pentru a putea ajunge la destinație, spun autoritațile elene, este faptul ca o parte din turiști nu aveau completat formularul de identificare a pasagerului - PLF (Passenger Locator…

- Estimarile indica un adevarat ,,baby boom’’ in Romania, in urmatoarele luni. Numarul copiilor nou-nascuți ar putea trece in acest an de 200.000, cu un varf de nașteri in perioada iulie-august 2021. Perioada de restricții a dus la o creștere semnificativa a numarului de femei care așteapta…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 26 aprilie - 15 mai, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 6,24 milioane de lei, din care peste 6,1 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…

- Scandalul devenit acum politic și iscat pe tema ascunderii unui numar mai mare de morți Covid este doar o perdea de fum și o diversiune penibila. Bomba din spatele raportarii cifrelor este cu totul alta. Aceea ca medicii au refuzat sa declare morții din alte cauze ca fiind decese Covid, rezultand, astfel,…

- Uniunea Europeana (UE) cere in justitia belgiana ca laboratorul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca sa livreze, pana la sfarsitul lui iunie, cele 90 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pe care nu le-a livrat in primul trimestru, a anuntat marti Comisia Europeana (CE), citata de Hotnews . Este…