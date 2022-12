Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean ucrainean in varsta de 32 de ani, conducand un microbuz inmatriculat in Ucraina. La controlul facut in mijlocul de transport, politistii de frontiera…

- Peste 300.000 euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu cu ocazia controlului la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei, anunta miercuri Politia de Frontiera. "In aceasta…

- Politistii de frontiera au descoperit miercuri dimineata peste 300.000 euro ascunsi in geanta unui ucrainean, de 32 de ani, la vama Halmeu de la frontiera cu Ucraina, a informat Politia de Frontiera. Iata comunicatul pus la dispozitie de Politia de Frontiera: Peste 300.000 euro au fost descoperiti in…

- Peste 300.000 de euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu, la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei, anunta, miercuri, Poliția de Frontiera. ”In aceasta dimineata,…

- Autoritațile au descoperit miercuri dimineața, 14 decembrie, peste 300.000 euro ascunși in geanta unui barbat ucrainean, de 32 de ani, la vama Halmeu de la frontiera cu Ucraina, cu ocazia controlului la intrarea in Romania, a informat Poliția de Frontiera. Banii nedeclarați au fost reținuți pana la…

- A fost condamnata inca in anul 2017 la 19 ani de inchisoare pentru trafic de persoane și de copii, dar nu a mai ajuns dupa gratii și era de negasit. P Poliția de Frontiera anunța ca au reținut femeia de 37 de ani in seara zilei de 8 decembrie, in sectorul Botanica din Chișinau, transmite Noi.md cu referire…

- Pe timpul desfasurarii activitatii specifice, politistii de frontiera depisteaza, zilnic, diverse persoane, cetateni romani sau straini, participanti la traficul transfrontalier care, fie se legitimeaza cu documente de calatorie false sau falsificate, fie prezinta documente autentice care apartin altor…

- Numarul cetațenilor ruși care au intrat in Uniunea Europeana in ultima saptamina, dupa anunțul mobilizarii lui Putin, a fost cu 30% mai mare decit in cea precedenta, a anunțat, marți, Agenția Europeana pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta, Frontex. „In jur de 66.000 de cetateni rusi au intrat…