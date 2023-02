Stiri pe aceeasi tema

- 3 argeșeni și-au depus dosarele pentru examenul de obținere a permisului de conducere folosindu-se de caziere judiciare obținute online. Asta reduce timpul de așteptare pentru cei care iși intocmesc dosarele. Pașii pentru a obține online cazierul judiciar: – Daca aveți cont pe Ghișeul. Ro, trebuie…

- Social Numar mare de caziere judiciare eliberate online in doar 24 de ore februarie 3, 2023 10:29 Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca au fost eliberate mai bine de 5.500 de certificate de cazier judiciar in primele 24 de ore de la lansarea platformei online GHISEUL.RO, mai exact 5.532.…

- 2.605 certificate de cazier judiciar au fost eliberate miercuri, 1 februarie, intre orele 9.00-15.00, prin intermediul platformei on-line ghiseul.ro, a anunțat Ministerul de Interne.De la operaționalizarea platformei și pana la ora 15.00, au fost create 3.590 de conturi noi de utilizator in platforma…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca incepand de miercuri, 1 februarie, cazierul judiciar va fi disponibil online prin intermediul platformei ghiseul.ro si apoi al unui hub de servicii dezvoltat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Sebastian Burduja a precizat ca platforma…

- Aplicatia mobila gratuita ghiseul.ro va fi prezentata oficial, astazi, de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Aceasta a devenit functionala saptamana trecuta, astfel ca taxele, impozitele si amenzile pot fi platite direct de pe telefon, iar cazierul judiciar va putea fi obtinut online.…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei anunța ca s-a lansat aplicația pentru mobil Ghiseul.ro. Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca sunt 1,5 milioane de utilizatori pe Ghiseul.ro și ca rata de creștere este una ramarcabila.…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei au lansat aplicația pentru mobil Ghișeul.ro, la care s-a lucrat mai mult de un an. Astfel, taxele, impozitele, amenzile vor putea fi platite direct, de pe telefon, iar cazierul judiciar, va putea fi obținut…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a susținut sambata ca dosarul cu sina va disparea din Romania in 3-5 ani, dupa un model care este in vigoare in Republica Moldova, noteaza news.ro. Burduja a explicat ca in Romania exista o teama de digitalizare, mai ales in randul…