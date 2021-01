Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brașov au continuat activitațile de verificare a respectarii masurilor impuse de contextul epidemiologic. Ieri au controlat peste 160 de locații și aproape 80 de societați comerciale și agenți economici. Echipe de control au legitimat aproape 2000 de persoane și au aplicat 190 de amenzi,…

- Peste 100 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate in cursul zilei de ieri, in județul Salaj. Valoarea acestora se ridica la suma de 25750 lei. Scopul acțiunilor desfașurate este prevenirea raspandirii noului virus. Astfel, in ultimele 24 de ore, in urma activitatilor desfasurate pe raza intregului…

- In ziua de 22 decembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...

- In ziua de 14 noiembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 8.778 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.422.800 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…

- Polițiștii aradeni, impreuna cu polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun in vederea prevenirii raspandirii virusului…

- Echipele mixte de control au aplicat in ultimele 24 de ore, 164 de amenzi, in valoare de 37.085 lei, pentru nerespectarea masurilor impuse pentru prevenirea raspandirii si limitarea infectarii cu noul coronavirus, in județul Bihor

- Politistii au aplicat vineri amenzi de peste 169.000 de lei in Capitala. Din aceasta suma, 93.000 lei a fost valoarea sanctiunilor pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, anunța Poliția Capitalei, potrivit News.ro. In urma actiunii a fot aplicate sancțiuni „Sanctiunile…