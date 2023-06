Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cei mai puțini donatori de sange din Europa, iar in spitale nevoia de transfuzii este uriașa. Pana acum, in cadrul Campaniei „Avem același sange”, peste 3.000 de romani au fost donatori pentru viața, in cele 13 județe in care a ajuns proiectul Digi24.

- COMUNICAT DE PRESAPompierii bihoreni, medicii si asistentii UPU SMURD Bihor au donat sange in cadrul Campaniei ldquo;IMPREUNA SUSTINEM VIATA Timp de trei zile, pompierii militari bihoreni si personalul UPU SMURD Bihor au donat sange pentru cei ale caror vieti depind de acest gest, in cadrul Campaniei…

- In perioada 24-27 aprilie 2023, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale impreuna cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguina al Ministerului Apararii Naționale „Colonel Prof. Dr.

- A devenit deja o traditie pentru jandarmii mureseni sa doneze sange pentru a ajuta la salvarea de vieti omenesti. „Am fost, din nou, alaturi de semenii noștri, in cadrul campaniei de donare de sange desfașurata la nivel național, in lunile martie și aprilie ale acestui an. Prin gestul lor nobil, colegii…

- Campania de donare de sange continua la Bucuresti și in toata țara. Jandarmii și Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale participa de azi la ediția din acest an a campaniei „Doneaza sange, salveaza o viața!", desfașurata de Patriarhia Romana și Jandarmeria Romana.

- Campania “Școala Mamei” aduce intr-un cadru relaxant discuții despre rolul de mama, de parinte, despre naștere și ingrijirea corecta a bebelușului și despre toate provocarile din primul an de viața al acestuia. De asemenea puteți obține informații noi, valoroase despre cele mai importante subiecte cu…

- Cu ocazia implinirii a 173 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, se desfașoara mai multe activitați. Astazi, 31 martie, in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Alba și in cadrul parteneriatului “Doneaza sange, salveaza o viața”…

- Peste 80 de persoane au donat sange luni, 27 martie 2023, in prima zi a campaniei de donare de sange „Donam impreuna, UBBEAR da startul!”, inițiata de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).