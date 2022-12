Peste 3000 de morminte abandonate vor fi redate circuitului public. Se refac gardurile cimitirelor. De anul viitor, administratorii vor avea contracte de concesiune si nu de prestari-servicii!

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Servicii Publice, noua titulatura a Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor (SPAPOC), aflate in proprietatea municipiului Botoșani, a transmis redacției un anunț pe care il prezentam integral mai jos

- Lucrarile la Muzeul de Istorie din Siret care este modernizat cu fonduri europene avanseaza in ritm alert, a anunțat primarul Adrian Popoiu. ”Muzeul de istorie Siret este in administrarea Consiliului Județean Suceava, iar constructorul desemnat de CJ Suceava a executat in ultimele zile lucrari la acoperișul…

- Aveți o locuința pe care o inchiriați? Mare atenție, pentru ca din 2023 trebuie obligatoriu sa declarați contractul la Fisc. In plus, veți plati un impozit mai mare cu peste 60 la suta. In primele noua luni, ale acestui an au fost inregistrate cu 25% mai puține contracte de inchiriere, potrivit ANAF.

- Direcția de Asistența Sociala din Primaria orașului Luduș condusa de Claudia – Nastasia Vereș este specializata in administrarea și acordarea beneficiilor de asistența sociala și a serviciilor sociale, cu scopul „de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protecției copilului, familiei,…

- Administratorii de plaja sunt in continuare nemulțumiți ca nu pot amenaja beach baruri decat foarte departe de mal. Aceștia acuza autoritațile pentru masurile haotice."Nimeni nu poate sa-și faca un business plan pentru 2 ani, nu poate sa investeasca in plaja. Nu poate sa cumpere șezlonguri, sa faca…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat, luni, ca in partid s-a discutat despre "decizia de a sustine continuarea programului de asigurarea a voucherelor de 50 de euro la doua luni de zile". "Acele vouchere pe care le-am asigurat in semestrul II si vrem sa propunem sa fie asigurate si…

- Primaria din Baia de Cris i-a anuntat pe comercianti ca anul viitor vor fi nevoiti sa achite o garantie pe care o vor primi inapoi doar daca terenul va fi curat. „In atentia comerciantilor care va regasiti in imaginile de mai jos sa aveți mare grija pentru anul viitor (de ȚEBEA) daca mai doriti sa […]…

- Cea mai mare economie din Europa este printre cele mai vulnerabile la orice intrerupere a aprovizionarii cu energie sau la cresterea costurilor, deoarece sectorul sau industrial se bazeaza in mare masura pe gazele rusesti. Un sondaj realizat de Reuters in randul economistilor a aratat ca Germania va…