Peste 3.000 de medicamente ieftine pentru români au dispărut de pe piaţă Pacienții din Romania platesc, in ultimii ani, din ce in ce mai mult pentru medicamente, iar mii de pastile ieftine au disparut de pe piata. Totul se intampla din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de Guvern, la care se adauga creșterea accelerata a costurilor de producție, generata de pandemie și de razboiul […] The post Peste 3.000 de medicamente ieftine pentru romani au disparut de pe piata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, au atentionat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). "Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si…

- Peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, au atentionat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). ‘Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si…

- Peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, au atentionat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR)."Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov marcheaza o noua premiera in Romania. In cadrul proiectului „Ilfov zambește”, instituția le va deconta varstnicilor cate 3.000 de lei din suma totala cheltuita pentru refacerea danturii. Anunțul a fost facut, luni, de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, intr-o postare…

- Actorul britanic Julian Sands a fost dat disparut dupa ce a plecat vineri intr-o drumetie in muntii San Gabriel din California, a informat departamentul serifului din comitatul San Bernardino, scrie, joi, The Guardian. Actorul in varsta de 65 de ani, cunoscut pentru rolurile din „A Room with a View”,…

- Modificarea Legii Concurentei de catre Comisia juridica si Comisia de Industrii din Camera Deputatilor poate aduce infringement pentru Romania, se arata intr-o scrisoare transmisa marti, 20 decembrie, Guvernului de Comisia Europeana, au declarat surse oficiale pentru News.ro. ”Comisia Juridica si Comisia…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a incarcat o noua tranșa de 250 de lei, cea de-a IV-a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”. Valoarea totala a tranșei IV se ridica la peste 593 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de romani.…