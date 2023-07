Stiri pe aceeasi tema

- The Journal of Critical Care Medicine (JCCM), publicație științifica a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, a primit din partea Clarivate Analytics, dupa noua ani de la numarul inaugural, aparut in 2015, primul sau Factor de impact,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinta si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a invitat publicul, vineri, la o incursiune virtuala in arhiva digitala proprie, prin accesarea sectiunii destinate pe pagina web a Muzeului UMFST, Ziua internationala a arhivelor. "In fiecare an, data de…

- 32 de elevi din clasa a XI-a de la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș, insoțiți de profesoara Mariana Moldovan, au fost miercuri, 17 mai, „studenți" pentru cateva ore ai Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș. "La Farma…

- Sala Polivalenta a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" a „renascut" vineri, 19 mai, o data cu inaugurarea expozitiilor „Mașinile lui Leonardo da Vinci" și „Imperiul Roman – Tehnologia Invingatorilor". „Acum un an aici, in aceasta sala se murea pentru ca ea…

- Descopera invențiile și arta lui Leonardo da Vinci și surprinde o secvența din secretele celui mai puternic imperiu din istoria antica intr-un eveniment expozițional unic la UMFST! Sala Polivalenta a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș va gazdui,…

- Procesul educațional in cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș se desfașoara "in raport cu misiunea și obiectivele propuse", in cadrul unui "sistem dinamic", pentru 81 de programe de studii universitare de licența și masterat, din…

- La nivelul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș statele de funcții insumau la data de 31 decembrie 2022 un total de 1.208 de angajați, se arata in Raportul Anual al Rectorului privind starea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe…

- Este vorba despre un curs opțional introdus din acest an universitar de catre Disciplina de Igiena a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș. Aceeași Disciplina de Igiena deruleaza in colaborare cu alte 7 universitați și insitute din Europa un…