Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de locuitori ai Capitalei s-au inscris pentru a fi testați pentru noul coronavirus, in programul „Testam pentru București”, anunța, vineri, Municipalitatea, la cateva ore de la lansarea...

- Primaria Capitalei a dat startul programului "Testam pentru Bucuresti". In primele 25 de minute, aproximativ 700 de persoane s-au inscris sau incepusera demersurile in vederea inscrierii. De altfel, din cauza numarului mare de bucuresteni care au accesat platforma, au aparut sincope in functionarea…

- Primarul Capitalei nu renunța la proiectul privind testarea bucureștenilor, care a starnit valva acum cateva saptamani. Un numar de 11.000 de bucureșteni vor fi testați pentru COVID-19, iar voluntarii asimptomatici vor primi cate 200 de lei, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului…

- Surse din Spitalul Militar spun ca, la testarile cu cei doi anticorpi, cel care prezinta boala existenta, IgM, și cel care arata ca aceasta a fost depașita, IgG, mai mulți medici au avut rezultat negativ la primul și pozitiv la al doilea. Asta indica faptul ca au avut boala, s-au vindecat. Ei insa au…

- Doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, a declarat ca 10.514 locuitori din București vor fi testați pentru coronavirus in zilele care urmeaza. Victor Costache, ministrul demisionar al Sanatații, afirma ieri ca toți cetațenii Capitalei vor fi testați impotriva…

- Managerul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, a oferit, joi, intr-o discuție avuta la Primaria Capitalei cu edilul Gabriela Firea și ceilalți primari de sectoare, detalii despre testarea pentru Covid-19 care va incepe in București. Este vorba despre o testare care va fi efectuata intr-o…

- Ministrul Sanatații a anunțat, miercuri, ca vor fi testați toți bucureștenii pentru coronavirus, scrie Realitatea.netVictor Costache a spus ca testarea va fi aplicata in curand și se va face cu echipe mobile. Totodata, a confirmat ca in perioada urmatoare vor ajunge in țara 2 milioane de teste din Coreea…