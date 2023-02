Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii stau cu ochii pe situația din zona seismica Gorj, dupa valul de replici ce au urmat cutremurului de 5,7 grade, de marți. Iar din cate indica datele de ultima ora venite joi dupa-amiaza de la reprezentanții Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul de…

- Cutremurul din data de 14 februarie a produs pana in prezent 315 replici, numai in noaptea de miercuri spre joi cinci dintre acestea depasind 3 pe Richter, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Pamantul continua sa se cutremure in Gorj. Potrivit Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in cursul nopții și in aceasta dimineața s-au inregistrat 7 cutremure, cel mai mare avand o magnitudine de 4,2. Toate s-au produs la mica adancime. Primul cutremur din noaptea…

- Peste 200 de replici au zguduit Romania in urma cutremurului cu magnitudine 5,7 pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, in Gorj, fiind cel mai mare cutremur din aceasta zona seismica, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit…

- Directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Constantin Ionescu, a anunțat ca seismul de marți, din Gorj, a fost urmat 94 de replici, insa nu a fost atat de puternic incat sa determine acționarea și altor falii. „Cutremurul de 5.7 a fost urmat de 94 de replici pana…

- Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de ieri, din județul Gorj. Doar in timpul nopții s-au inregistrat 13 cutremure. In total, numarul replicilor a trecut de 50 in doar 15 ore. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc luni, la ora 16.58, in județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…