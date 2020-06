Peste 300 noi infectări Covid19 de 4 zile și 7 zile de creștere a cazurilor Peste 300 noi infectari Covid19 de 4 zile și 7 zile de creștere a cazurilor Foto: Arhiva. Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, este convins ca respectarea, în continuare, a precautiilor și restricțiilor de catre populatie poate conduce la revenirea la o viata aproape normala spre finalul lunii iulie. Ministrul spune ca toate masurile de relaxare s-au bazat si pe colaborarea oamenilor, pe care se mizeaza si în urmatoarea perioada. Nelu Tataru este de parere ca se va mentine o transmitere comunitara a noului coronavirus care trebuie, însa, gestionata… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Creștere ALARMANTA a cazurilor de COVID-19 in Romania: 320 de NOI cazuri in 24 de ore. Bilanțul total ajunge la 21.999 de infectari și 1.394 de persoane decedate In Romania au fost confirmate, pana acum, 21.4679 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.394 de persoane…

- Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.182 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.369 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

- Ziarul Unirea A 3 a zi de CREȘTERE a numarului cazurilor de COVID-19 in Alba: 12 NOI cazuri in ultimele 24 de ore. Bilanțul total urca la 357 de infectari Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, marți, 26 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 12 noi cazuri de…

- GCS: Numarul cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 Foto: Arhiva. Autoritațile au anunțat astazi alte 213 îmbolnaviri cu noul coronavirus, numarul total al cazurilor fiind acum de 18.070. Peste 11.300 de persoane s-au vindecat, dar 188 de pacienți ramân internați la Terapie…

- Bilanțul cazurilor de COVID-19 confirmate in Rusia este de 145 268, in creștere cu 10.581 de persoane in ultimele 24 de ore, potrivit ro.sputnik.md . Numarul noilor cazuri de infectare cu coronavirus in Rusia in ultimele 24 de ore a crescut cu 10581, ajungand pana la 145268. Peste o jumatate din noile…

- Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri si a ajuns la 114.431, potrivit datelor furnizate vineri de centrul rus de raspuns la criza noului coronavirus, scrie Agerpres. In ultimele 24 de ore au murit 96 de persoane diagnosticate cu COVID-19, ceea ce face ca bilantul total al deceselor…

- Rusia a raportat vineri o crestere zilnica record a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, la o zi dupa ce prim-ministrul Mihail Misustin a anuntat ca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a intrat in izolare, informeaza Reuters. Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri…

- Avem, din nou, vești proaste de la autoritați. Dupa 3 zile in care in Caraș-Severin nu a fost raportat niciun caz nou de infectare cu coronavirus, DSP a anunțat, astazi, ca numarul total al carașenilor confirmați cu COVID-19 a crescut la 77. Potrivit datelor oficiale furnizate de Direcția de Sanatate…