Stiri pe aceeasi tema

- Datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna arata ca, de la inceputul anului, cateva zeci de covasneni și-au manifestat intenția de a ocupa locuri de munca disponibile in Spațiul Economic European, prin rețeaua Eures. Aceleași date arata ca locuitorii județului nu doresc…

- Peste 360 de absolvenți de liceu ai promoției 2018 s-au inregistrat, deja, in evidențele Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Conform datelor instituției, la data de 5 iulie (a.c.) in evidențe figurau 362 de absolvenți, toți fiind absolvenți de invațamant liceal. Dintre aceștia,…

- Aproximativ 30 de oferte de locuri de munca adresate elevilor și studenților, pentru perioada in care aceștia se afla in vacanța de vara, au fost deja anunțate la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Nu lipsește nici cererea, conducerea instituției remarcand un interes…

- Rata șomajului din județ a ajuns la finele lunii mai (a.c) la 3,35%, in scadere fața de cea inregistrata in luna anterioara cu 0,26 puncte procentuale, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna fiind inregistrate sub 3000 de persoane aflate in cautarea unui loc…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna este implicata, alaturi de entitați din Ungaria, Irlanda, Italia și Spania, in cadrul proiectului „ACCES TO VET” – ce urmarește realizarea cooperarii și realizarii unui schimb de bune practici in domeniul formarii și evaluarii competențelor…

- Peste 120 de absolvenți de studii – din promoția actuala, si-au depus pana ieri dosarele de intrare in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, conform datelor oferite de reprezentanții instituției. Pentru a beneficia de prima de insertie sau, dupa caz, de indemnizatia…

- Pentru a beneficia de prima de insertie sau, dupa caz, de indemnizatia de somaj, absolventii trebuie ca in termen de 60 de zile de la data absolvirii, sa se inregistreze ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu sau resedinta.…

- Peste 110 persoane, care au participat vineri la Bursa locurilor de munca organizata la Sfantu Gheorghe de AJOFM Covasna, au fost selectate de angajatori in vederea sustinerii interviurilor sau a probei practice in vederea angajarii. Potrivit directorului executiv al AJOFM Covasna, Kelemen Tibor, in…