Peste 300 de ţestoase marine dintr-o specie vulnerabilă, găsite decedate în Mexic Peste 300 de exemplare de broasca testoasa maslinie, o specie vulnerabila, au fost gasite decedate in largul coastelor Mexicului, au anuntat autoritatile citate miercuri de Xinhua. Testoasele moarte au fost gasite in ocean, marti, in largul coastelor statului Oaxaca, situat in sudul tarii, conform unui comunicat emis de serviciile mexicane de protectie a mediului (PROFEPA). Broastele testoase erau incurcate in navoade ilegale utilizate mai degraba pentru pescuitul pe rau decat in ocean, a indicat biroul procurorului federal. Autoritatile au colectat ramasitele testoaselor, le-au ingropat si vor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

