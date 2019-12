Stiri pe aceeasi tema

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-a sunat duminica pe președintele american Donald Trump pentru a ii transmite condoleanțe pentru familiile celor care au murit in urma atacului armat de la baza militara din Pensacola, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Prințul…

- Anchetatorii considera ca locotenentul Fortelor Aeriene Saudite care a omorat vineri trei persoane si a ranit alte opt la o baza a Marinei SUA din Pensacola, in Florida, inainte de a fi impuscat mortal de politie, a actionar singur, a anuntat duminica FBI, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Rachel…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters. Un locotenent al Fortele Aeriene…

- Statele Unite au efectuat o operatiune cibernetica secreta in Iran, in urma atacurilor care au avut loc pe 14 septembrie impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita, atribuite de Washington si Riad regimului de la Teheran, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani.

- Preturile petrolului a crescut vineri cu peste 2% dupa ce presa iraniana a relatat ca o nava petroliera a fost atacata in Marea Rosie, in apropiere de Arabia Saudita, in timp ce optimismul legat de o eventuala incheiere a razboiului comercial dintre Statele Unite si China asustinut increderea, transmite…

- Inamicii care vor incerca sa atace Iranul se vor confrunta cu "captivitate si infrangere", a avertizat marti seful Statului Major iranian, citat de Reuters, la o zi dupa ce presedintele Hassan Rouhani a declarat ca mesajul Iranului catre lume este "pace si stabilitate", potrivit Agerpres.Statele…

- Donald Trump a spus ca Statele Unite sunt ”gata de acțiune” pentru un potențial raspuns la atacul asupra instalațiilor petroliere saudite, declarația președintelui american venind dupa ce un înalt oficial din administrația Trump a afirmat ca Iranul este de vina, transmite Reuters.…