- La nivelul județului Satu Mare, in data de 6 septembrie, se afla in carantina la domiciliu 289 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 132 vindecari și 18 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 14.223 persoane și au fost efectuate 21.659 teste.

- ️ La nivelul județului Satu Mare, in data de 2 septembrie, se afla in carantina la domiciliu 240 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 113 vindecari și 16 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 13.551 persoane și au fost efectuate 20.553 teste.

- La nivelul județului Satu Mare, azi, 23 august, se afla in carantina la domiciliu 253 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 102 de vindecari și 9 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 12.211 persoane și au fost efectuate 18.202 teste.

- ️ La nivelul județului Satu Mare, in data de 20 august, se afla in carantina la domiciliu 193 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 101 de vindecari și 9 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 11.686 persoane și au fost efectuate 17.183 teste.

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 19 august, se afla in carantina la domiciliu 198 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 101 de vindecari și 9 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 11.503 persoane și au fost efectuate 16.904 teste.

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 7 august, se afla in carantina la domiciliu 127 de persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 89 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 9974 persoane și au fost efectuate 14.210 teste.

- Astazi, 31 iulie, in judetul Satu Mare se afla in carantina la domiciliu 122 de persoane și persoane pentru care se recomanda carantina, intrate in țara inainte de 21 iulie 2020, 105 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 76 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea,…

- In județul Satu Mare, astazi, 2 iulie, se afla in carantina 11 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 1013 persoane. ????Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 64 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. ????De asemenea, pana in prezent au fost testate 6722 persoane și au fost efectuate…