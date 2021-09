Stiri pe aceeasi tema

- O actiune cu efective marite, care a avut drept scop diminuarea riscului de producere a accidentelor rutiere si prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a fost organizata in municipiul Fetesti, fiind aplicate peste 80 de sanctiuni. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ialomita a…

- Au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei The post 100 de polițisti implicați in acțiuni de amploare desfasurate in 5 județe! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 100 de polițisti implicați in acțiuni de amploare desfasurate in 5 județe! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In zilele de 11 și 12 august a.c., in intervalul orar 07.00-09.00 și 17.00-19.00, la nivelul IPJ Gorj au avut loc și vor continua acțiuni pe linie rutiera, ordine publica și transporturi, desfasurate de polițiști pentru verificarea legalitații transportului de persoane, cat și menținerea unui climat…

- Actiuni pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus, desfasurate de politisti in Mamaia, Vama Veche, Eforie si Neptun.In perioada 6 7 august a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat actiuni pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cernavoda, ca in cele doua actiuni de amploare desfasurate saptamana trecuta la Arad, sub coordonarea DIICOT, MAI a actionat cu peste 900 de politisti si jandarmi. "La Arad am actionat sub coordonarea…

- Actiuni desfasurate de politisti si jandarmi in Vama Veche. Scopul activitatilor este focalizat pe reducerea riscului de victimizare a turistilor, iar principalele obiective constau in monitorizarea permanenta a situatiei operative in ceea ce priveste dinamica furturilor din camerele de hotel, a furturilor…

- Peste 360 de politisti au actionat suplimentar dispozitivului curent in weekend in cadrul unor actiuni cu efective marite pe raza judetului Buzau In perioada 25 – 27 iunie a.c., pe raza judetului Buzau au fost desfasurate actiuni cu efective marite ce au avut drept obiective mentinerea climatului…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba va suplimenta efectivele, pentru ca sarbatoarea Rusaliilor Ortodoxe sa fie petrecuta in siguranta. Peste 150 de politisti, cu peste 75 de autospeciale, vor acționa in teren, pentru siguranța cetațenilor. In perioada 19- 21 iunie 2021, Inspectoratul de Politie Judetean…