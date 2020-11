Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 309 persoane iși doresc sa devina city-managerul Timișoarei. Doar trei vor fi selectate in etapa urmatoare și vor trebui sa susțina un interviu cu noul primar al municipiului, Dominic Fritz.

- Deputatul PSD și liderul social democraților timișeni intervine in scandalul care a izbcnit intre primarul Timișoarei, Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean, Adrian Nica. Cei doi nu s-au ințeles in ceea ce privește o eventuala alianța la nivelul municipiului și al județului și au inceput…

- Cladirile deținute de primaria Timișoara nu vor mai luci exemplar, de 4,3 milioane de lei pe an, a decis Dominic Fritz. Primarul spune ca in acest moment instituția nu are bani pentru un asemenea proiect imens, unul de care, deocamdata, se ocupa cei de la Horticultura și de la Colterm, care in acest…

- Un numar de 117 persoane din județul Bistrița-Nasaud și-au depus candidatura pentru a participa la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, a anunțat Biroul Electoral de Circumscripție Județeana (BEJ) Bistrița-Nasaud. Cei mai mulțu dintre candidați și-ar dori un fotoliu de deputat. BEJ Bistrița-Nasaud…

- Ionut Nasleu, directorul Piete SA din cadrul Primariei Timisoara, membru in PNL-filiala Timis, fost consilier personal al lui Nicolae Robu, s-a dezlantuit pe Facebook, dupa ce Tribunalul a validat mandatul de primar al lui Dominic Fritz. „Am obosit de Iohannis, urasc tradatorii, importatorii de spioni.…

- Administratorul public al Timișoarei in timpul administrației Robu, Robert Kristof, și-a anunțat plecarea din funcție. Primarul ales al orașului, Dominic Fritz, cauta deja o noua persoana pentru acest post, dar spune ca nu are pe cineva in minte, ci va organiza un concurs național pentru a atrage cel…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.438 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Ca de obicei, statul roman este incapabil sau nu vrea sa testeze serios, iar in ultimele 24 de ore au fost efectuate numai 13.528 de teste, 7.909…