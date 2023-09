Peste 300 de participanți la Școala de vară a Organizației Seniorilor Național Liberali Peste 300 de persoane au participat la Școala de vara a Organizației Seniorilor Național Liberali, condusa de președintele Victor Paul Dobre. La evenimentul de la Neptun a fost prezenta și conducerea partidului, dar și o parte a miniștrilor liberali. ,,In PNL, ne-am propus ca seniorii liberali sa fie un adevarat think-tank al partidului, sursa de idei pentru obiectivele pe care ni le propunem. Romania trebuie sa-și schimbe mentalitatea cand face politici publice pentru seniori. E necesar sa pornim de la ideea ca inaintarea in varsta e o creștere in ințelepciune, nu o degradare. De asemenea, cred… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

