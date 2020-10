Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 406 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.700 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 225, Lugoj – 7, Buziaș – 3, Ciacova – 9, Deta – 1, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 318 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.592 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 184, Lugoj – 8, Buziaș – 7, Ciacova – 12, Deta – 1, Faget – 1, Recaș – […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in jude au fost confirmate 225 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.006 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 131, Lugoj – 14, Deta – 2, Gataia – 1, Recaș – 4, Sannicolau Mare – 5, […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 205 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.387 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 120, Lugoj – 8, Buziaș – 2, Ciacova – 2, Deta – 2, Gataia – 1, Jimbolia – […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 147 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre acestea, cinci sunt cadre medicale. Cazurile noi sunt din Timișoara – 65, Lugoj – 7, Deta – 2, Gataia – 2, Recaș – 1, Sannnicolau…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate 202 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.699 de teste efectuate. Cazurile noi au fost raportate in Timișoara – 102, Lugoj – 8, Buziaș – 3, Faget – 4, Gataia – 1, Jimbolia…

- Prefectura Timiș a comunicat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 175 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.139 de teste efectuate. Persoanele sunt din Timișoara – 108, Lugoj – 5, Buziaș – 5, Deta – 1, Faget – 2, Gataia – 1, Jimbolia […]…