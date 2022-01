Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 62 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate doar 585 de teste, dintre care 417 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 27 de cazuri. In Timis, 135 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 21 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.870 de teste, dintre care 857 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 38 de cazuri. In Timis, 140 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 33 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 92 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 2.309 teste, dintre care 1.038 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 51 de cazuri. In Timis, 134 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 51 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.913 teste, dintre care 1.184 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 28 de cazuri. In Timis, 268 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- Potrivit bilanțului prezentat azi de autoritați, in judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 67 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 735 de teste, dintre care 313 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 30 de cazuri. In Timis, 324 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 195 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind effectuate insa doar 893 teste, dintre care 312 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 86 cazuri. In Timis, 475 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 58 la ATI. Numarul…

- În data de 2 noiembrie, în județul Cluj s-au înregistrat 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Numarul deceselor raportate în ultimele 24 de ore este 11, acesta fiind în continuare unul mare.Rata de infectare în județul Cluj…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 332 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 757 de teste, dintre care 344 teste rapide. Rezulta astfel o rata de pozitivare de 44%. In Timisoara au fost confirmate 119 cazuri. In Timis, 504 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…