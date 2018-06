Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș nu mai are, in prezent, pe stoc, niciun vaccin ROR (impotriva rubeolei, oreionului și rujeolei). Acest vaccin se administreaza copiilor cu varsta de 12 – 15 luni și, respectiv, 7 ani. ”In prezent, la DSP Argeș, nu mai avem pe stoc niciun vaccin ROR. Este posibil…

- Cateva zeci de copii nascuti in ultimele saptamani la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie din Ploiesti au ramas neimunizati din cauza ca vaccinul impotriva virusului hepatic B lipseste, sustin surse din cadrul spitalului. Informatia a fost confirmata de surse din cadrul Directiei de Sanatate Publica…

- Copiii nascuti in ultima perioada la maternitatea din Ploiesti nu au fost vaccinati impotriva hepatitei B intrucat serul nu exista un spital, au declarat pentru News.ro surse medicale.Cateva zeci de copii nascuti in ultimele saptamani la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie din Ploiesti au ramas…

- Directia de Sanatate Publica Prahova a transmis, printr-un comunicat de presa, faptul ca nu s-au mai inregistrat cazuri noi de rujeola in judet. Reprezentantii DSP recomanda, insa, vaccinarea la mediul de familie. Iata comunicatul: INFORMARE PRIVIND EVOLUTIA CAZURILOR DE RUJEOLA LA…

- Autoritatile venezuelene au arestat presedintele si alte zece cadre din conducerea Banesco, una dintre principalele banci din tara, acuzati de complicitate in operatiuni speculative impotriva monedei locale, a anuntat joi procuratura, relateaza AFP. Oscar Doval, presedintele executiv al…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a confirmat diagnosticarea unui nou caz de gripa. Este al 20-lea in acest sezon rece, in judetul Galati. "Noul caz confirmat cu gripa este al unei paciente in varsta de 15 ani care a fost diagnosticata cu virus gripal B. Este internata, dar starea ei de sanatate…

- V. S. Direcția de Sanatate Publica Prahova a dat ieri vești bune in ceea ce privește incidența cazurilor nou aparute de infecții respiratorii, gripa și rujeola. Conform DSP Prahova, in perioada 5-11 martie, in județ s-au inregistrat 5597 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare,…