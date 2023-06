Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 22 martie 2023, Nicu Ștefanuța a inaintat Comisiei o interpelare in care a prezentat un studiu ce evidențiaza impactul negativ asupra mediului cauzat de neapartenența Romaniei la spațiul Schengen . Comisia a revenit cu un raspuns abia acum. Acest studiu nu doar ca a demonstrat pierderile…

- Fiecare tip de manuși de protecție ofera diverse beneficii și caracteristici care le fac cea mai buna opțiune pentru sarcini și pericole specifice. Cand vine vorba de manuși de lucru, majoritatea lucratorilor sunt de acord ca siguranța și confortul merg mana in mana. Așa ca am adunat in cele ce urmeaza…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat luni, 15 mai, o decizie privind solicitarea grupului parlamentar al USR ca toți parlamentarii sa treaca prin filtrul SPP la intrarea in Palatul Parlamentului, dupa incidentele de la mitingul AUR. Propunerea va fi dezbatuta dupa consultari cu SPP și cu…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, intr-un mesaj cu prilejul Zilei Serviciului de Protectie si Paza (SPP), ca „profesionistii din aceasta structura si-au indeplinit cu deplina responsabilitate misiunile incredintate, contribuind la credibilitatea si siguranta Romaniei”. „Serviciul de Protectie si Paza…

- Incepand de luni, 1 mai, și timp de o saptamana, pe teritoriul Republicii Moldova va fi desfașurat un exercițiu comun de antrenament a polițiștilor moldoveni impreuna cu angajații poliției din Polonia. Astfel, in cadrul acestui antrenament comun, va fi implementat un nou stil de exerciții și tehnici…

- Jandarmeria Romana anunta ca singurul jandarm roman care a participat la masurile de securitate de la turneul final de fotbal din Qatar a fost reales in functia de presedinte al Comitetului pentru Siguranta si Securitate la evenimentele sportive. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In ziua de astazi, mulți oameni aleg sa foloseasca aplicațiile de plata bancare, denumite totodata și neobanci. Revolut este probabil cea mai cunoscuta banca de acest gen și se afla intr-o continua ascensiune, deoarece ofera o gama larga de servicii bancare in cadrul unei singure aplicații mobile. Revolut…

- Siguranța și securitatea locuinței sunt doua aspecte extrem de importante, deoarece o casa sigura și protejata te poate preveni de infracțiuni și va asigura pacea și liniștea familiei tale. De aceea, trebuie sa te asiguri ca alegi cele mai bune metode de