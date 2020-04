Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 310 dosare penale au fost intocmite, pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Politistii…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…