Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters. Biden și Putin vor discuta inclusiv despre „chestiuni…

- SUA și Rusia vor negocia in data de 10 ianuarie 2022 despre tensiunile legate de Ucraina si controlul armamentului nuclear, a declarat, pentru AFP, un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate.„Statele Unite sunt dornice sa se angajeze in dialog cu Rusia”, a declarat purtatorul…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a raportat peste 200 de violari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, informeaza sambata DPA. OSCE monitorizeaza conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatisti sustinuti de Rusia in zonele Donetk…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si-a suspendat misiunea de monitorizare in estul Ucrainei dupa proteste in apropierea cartierului sau general din Donetk, regiune controlata de separatisti, a anuntat duminica monitorul-sef al Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE in…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si-a suspendat misiunea de monitorizare in estul Ucrainei in urma unei actiuni de protest organizate de catre separatistii prorusi in fata cartierului sau general din Donetk.