- Polițiștii si jandarmii doljeni au continuat sa actioneze, in ultimele 24 de ore, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publica, prevenirea faptelor cu violența, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. La nivelul…

- O ampla razie desfașurata de polițiștii clujeni in noaptea de 1 spre 2 iulie s-a lasat cu amenzi de peste 145 de mii de lei. In cadrul acțiunii au fost constatate noua infracțiuni flagrante la regimul rutier și sute de contravenții. Razia in care au fost implicați politiști clujeni, jandarmi din cadrul…

- In acest sfarșit de saptamana, in sistem integrat, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale și investigarea criminalitații economice, precum și din alte structuri, alaturi de jandarmi ai Inspectoratului Județean de…

- Razie de proportii in acest weekend pe strada Tarafului, din Arad, și in zona urbana și rurala a orașelor Chișineu-Criș, Lipova, Pecica și Sebiș, din judetul Arad. Au fost verificate 270 de masini, 585 de persoane, dintre care 53 au fost invitate la sediile de politie. Cuantumul amenzilor a fost de…

- Politistii au dat peste 7.000 de amenzi in valoare de aproape 3 milioane de lei in urma unor controale si razii facute in ultimele 24 de ore. Ei au fost solicitati sa intervina la peste 800 de infractiuni si au retinut peste 500 de permise auto, majoritatea pentru viteza.Potrivit unui comunicat de presa,…

- Polițiștii din Alba au efectuat mai multe controale la sfarșitul saptamanii, in urma carora au confiscat peste 100 de metri cubi de material lemnos și au aplicat amenzi de peste 20.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, in perioada 08-09 iunie 2023, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de…

- Acțiuni de amploare, sambata, la Timișoara, Deta și Jimbolia. Sute de polițiști au mers in control pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere. Aceștia au dat amenzi totale de peste 46.000 de lei.

- Polițiștii timișeni au organizat sambata mai multe acțiuni pe șoselele din Timiș, in timpul carora au fost aplicate 181 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 91 de amenzi au fost date pentru depașirea vitezei legale. Astfel, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Timișoara au organizat sambata,…