- Fundasul Vasile Mogos si-a tatuat pe piept cuvintele ”Generatia de Suflet”, dupa ce a participat cu echipa nationala la Euro-2024, potrivit news.roMogos a postat fotografia in care apare cu noul tatuaj, la aceasta fotografie el scriind: ”Atat”.

- Romania a pierdut meciurile din optimile Euro 2024 in fața Olandei. Meciul a fost dominat de olandezi, care au marcat cate un gol in fiecare repriza. Naționala Romaniei parasește Euro 2024, dar a recaștigat ceva mult mai important: dragostea suporterilor pentru echipa naționala.

- Atacantul George Pușcaș (28 de ani, Bari) a susținut o conferința de presa joi, 27 iunie,, la o zi dupa ce naționala Romaniei s-a calificat in optimile Euro 2024, transmite Gazeta Sporturilor. Pușcaș a jucat in doua dintre cele 3 partide, 16 minute in remarcabila victorie cu Ucraina, 3-0, apoi 24 de…

- Romania este lider, cu o etapa inainte de finala, in cea mai disputata grupa de la turneul final din Germania. In ultimul meci din faza grupelor, Romania intalneste Slovacia, echipa aflata pe locul trei, si o remiza asigura calificarea in optimile de finala, insa cu o victorie si un rezultat favorabil…

- Aproximativ 70% dintre romani declara ca returneaza toate ambalajele marcate cu simbolul SGR, in timp ce 19% returneaza doar o parte dintre acestea, potrivit unui studiu derulat de Reveal Marketing Research, dat marti publicitatii, transmite Agerpres. Conform sursei citate, 39% dintre romani au adoptat…

- Selecționerul Edi Iordanescu a vorbit dupa victoria istorica a Romaniei, scor 3-0 contra Ucrainei, la debutul din EURO 2024, despre ”Generația de Suflet” care s-a nascut astazi, la Pro TV, postul care a transmis meciul. “Efectiv baietii au fost fabulosi. Va rog ceva. Am vazut ca incepe sa fie numita…

- Pana la ora 15.00, peste cinci milioane de alegatori iși exercitasera deja dreptul la vot la alegerile locale și europarlamentare 2024. Prezența la vot la alegerile locale și europarlamentare a continuat sa fie mai ridicata, comparativ cu ultimele scrutine de acest tip din Romania, conform datelor…

- La sfarșitul lunii aprilie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5151 șomeri (din care 2569 femei), rata șomajului fiind de 3,02 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,93 %, in aceasta luna acest indicator a crescut…