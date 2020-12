Peste 30% dintre copiii cu Covid nu au simptome

Mai mult de o treime dintre copiii care au COVID-19 nu prezinta simptome. Este concluzia unui nou studiu al Universitații din Alberta. Cercetatorii au descoperit și ca tusea, rinoreea și durerea in gat sunt trei dintre cele mai frecvente simptome in randul copiilor care au COVID-19, transmite 360medical. Mulți nu știu ca au boala In opinia americanilor, exista probabil o mulțime de oameni care au COVID-19 și care circula in comunitate și care nici macar nu iși dau seama de acest lucru. „Vedem rapoarte de 1.200 de cazuri noi pe zi in provincia Alberta, probabil ca este doar varful aisbergului –…