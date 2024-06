Sistemul centralizat de termoficare din Craiova a avut in 2023 pierderi reale de energie termica de 31,23% si pierderi tehnologice de energie de 27,84 % pentru punctele termice. Pentru retelele de distributie prin centrale tremice, pierderea reala de energie termica este de 30,40% si de 29,77 % pierderi tehnologice, potrivit bilanțului energetic. Pierderile sunt acoperite de municipalitate. O analiza a ultimilor trei ani arata ca aceste pierderi sunt intr-un trend ascendent, adica au crescut de la an la an. In anul 2021, Termo Urban inregistra pierderi tehnologice de energie termica, in cuantum…