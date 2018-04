Stiri pe aceeasi tema

- Turisti chinezi au fost implicati intr un accident grav de transport in Coreea de Nord si exista un mare numar de victime, a precizat luni ministerul de Externe de la Beijing, citat de Reuters si Agerpres.ro Potrivit acestuia, diplomati chinezi au fost trimisi urgent la locul accidentului, care s a…

- O adolescenta de 16 ani a murit marti dimineata dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia. Anunțul a fost facut de Paula Cochera purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). „O echipa de politisti este la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata nu…

- Autocarul echipei de juniori de la Humboldt Broncos, care avea 28 de pasageri, a avut vineri un accident teribil, iar 14 hocheiști canadiei au murit. Potrivit presei din SUA, care citeaza polția canadiana, copiii aveau varste intre 16 și 21 de ani, iar in acest moment sunt cel puțin 14 morți și mai…

- Tragedie pe Valea Oltului! O masina, in care se afla o familie, a cazut in rau. Copilul, o fetita de 13 ani, a reusit sa scape cu viata. Parintii ei, insa, au murit inecati in masina.

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cateva au fost ranite dupa ce camionul care le transporta a cazut de pe un pod. Potrivit presei din India, oamenii erau invitati la o nunta. Conform primelor informatii, accidentul a avut loc dupa ce soferul a pierdut controlul vehiculului pe fondul somnolentei,…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- Un adolescent de 17 ani a murit in timp ce descarca furaje. S-a intamplat noaptea trecuta, in satul Magdacesti din raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in timp ce baiatul, impreuna un coleg, se aflau intr-o remorca plina cu srot de floarea soarelui.