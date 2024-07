In județul Sibiu, autoritațile au desfașurat o ampla operațiune de percheziții intr-un dosar complex, vizand multiple infracțiuni, inclusiv luare și dare de mita. In cadrul acestei operațiuni, au avut loc peste 30 de percheziții imobiliare. Percheziții in Sibiu In urma perchezițiilor, s-a ajuns la reținerea a trei persoane, printre care și un angajat al unei […] The post Peste 30 de percheziții domiciliare in Mediaș. Acuzații de dare și luare de mita appeared first on Puterea.ro .