- Un zbor Ryanair de la Dublin spre orasul croat Zadar a fost deviat catre aeroportul Frankfurt-Hahn din Germania, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat un purtator de cuvant al politiei federale germane, citat de dpa.

- Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP."Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum nu a fost confirmat niciun deces", a declarat pentru AFP Russell Meiring,…

- Un avion cu 169 de pasageri la bord a aterizat in afara pistei in Kiev dupa ce rafalele de vant au determinat schimbarea traiectoriei aeronavei cand era foarte aproape de pista, scrie Reuters. Avionul care aparține companiei Bravo Airways și care efectua un zbor Antalya-Kiev, a aterizat pe spațiul verde…

- Un orasel din Anglia si-a transformat cabina telefonica rosie in ceea ce ar putea fi cel mai mic club de noapte din lume, din care nu lipsesc luminile si globul de discoteca dar si o selectie de melodii avand ca tematica principala telefonul, noteaza joi Reuters. Persoana interesata poate intra, posibil…

- Din zona euro fac parte in prezent 19 state membre ale Uniunii Europene. Ultimele țari admise in zona euro au fost Letonia, in 2014, și Lituania, un an mai tarziu. Bulgaria va deveni al 20-lea membru al zonei euro, dar nu ar trebui să grăbească acest proces, a afirmat vineri comisarul…