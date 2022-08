Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece persoane au murit si 29 au fost ranite dupa ce un camion ramas fara frane a intrat in multime intr-un oras din sud-estul Turciei, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii, potrivit AFP. Cel puțin 32 de persoane au murit sambata in sud-estul Turciei, in doua evenimente rutiere.

- Opt oameni au murit și zece au fost raniți intr-un accident rutier in nord-vestul Turciei, a anuntat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca. Trei dintre raniti sunt in stare critica la un spital din orasul Balikesir, a scris ministrul pe Twitter. Un microbuz in care se aflau persoane care mergeau…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta 348 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP. „Saptesprezece persoane au murit si alte 86 au fost ranite, dintre care 37 au fost…