- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a anunțat cu bucurie, joi, 8 septembrie semnarea unui contract de finanțare la Luxembourg, care are o insemnatate deosebita pentru viitoarele proiecte ale universitații…

- Aflam ca de luni, 5 septembrie, vor fi din nou curse pentru elevi: "Pentru toți elevii care invața in Municipiul Targu Mureș, incepand de anul trecut, Primaria a pus la dispoziție autobuze dedicate pentru deplasarea catre unitațile de invațamant. Acestea circula zilnic, intre orele 7:15 – 7:30, și poarta…

- 136 de proiecte care vor fi finanțate in județul Mureș prin Programul PNDL 3 – "Anghel Saligny" au fost aprobate recent, in data de 15 iulie 2022, de catre Guvernul Romaniei. Doua dintre acestea au fost depuse de catre Primaria comunei Balaușeri și au valoarea totala de 22.960.125 de lei. Denumirea…

- ADR Centru: peste 25 de milioane euro pentru regenerarea comunitaților defavorizate. Investiții la Alba Iulia, Sebeș și alte orașe ADR Centru continua contractarea proiectelor Regio și alocarea de fonduri pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitațile…

- ADR Centru continua contractarea proiectelor Regio și alocarea de fonduri pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitațile din Regiunea Centru. Doua noi contracte s-au semnata in cursul lunii iulie, numarul total de proiecte in implementare ajungand…

- Municipalitatea incearca sa obtina fonduri PNRR pentru achizitia de noi mijloace de transport. Primaria va depune doua proiecte in acest sens,1 cu scopul de obtine o finantare pentru 18 tramvaie si 25 de autobuze. Astfel de proiecte au fost depuse deja de alte orase din tara, la prima sesiune PNRR destinata…

- Un moment emotionant, s-a desfasurat miercuri, 20 iulie, la Primaria comunei Farcasa unde veteranul Gheorghe Ionuți a fost sarbatorit la implinirea varstei de 102 ani. Nascut la 20 iulie 1920, Gheorghe Ionuți a fost inrolat in armata la 19 ani și a luptat pe frontul celui de-al doilea razboi mondial,…

- Prin PNDL 3-Anghel Saligny, Municipiul Targu Mureș a primit suma de 43.000.000 lei pentru proiectul privind "Amenajare drum ocolitor intre strada Gheorghe Doja, strada Baneasa și strada Libertații, amenajare pasaj peste calea ferata". Acest drum va fi o ruta alternativa, ocolitoare și va fi o soluție…