- Peste de 30 de imigranți ilegali, ce erau urmariți de o ambarcațiune a pazei de coasta, au debarcat vineri din mica șalupa in care stateau ingramadiți pe o plaja din Spania, iar apoi s-au impraștiat in fuga printre dunele de nisip și zona impadurita din jur, relateaza Reuters.

- Cel puțin 1.500 de migranți au murit in anul 2018 incercand sa traverseze Marea Mediterana, ruta dintre Libia și Italia fiind cea mai periculoasa, potrivit unui raport elaborat de Agenția ONU pentru Migranți, citat de Reuters, transmite Mediafax. Unul din 19 migranți care incearca sa parcurga…

- Serviciile de interventie spaniole au anuntat ca au salvat, sambata, peste 340 de migranti din Marea Mediteraneana, dintre care unul incerca sa traverseze pe roata unui camion, informeaza news.ro.Paza de coasta spaniola a salvat 240 de persoane de pe 12 barci: 10 in stramtoarea Gibraltar si…

- Sutele de migranți care acum o saptamana au fost refuzați de autoritațile italiene au ajuns in Spania. Aceștia au cantat și au dansat cand navele pe care au fost trimiși catre Spania au ajuns duminica in portul din Valencia.

- Nava Aquarius, inchiriata de SOS Mediterranee si Medecins sans Frontieres, a intrat duminica in portul spaniol Valencia (est), in jurul orei 08:00 GMT, cu o parte dintre dintre cei 630 de imigranti ilegali pe care i-a salvat in largul...

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, la Constanta, ca o suprafata totala de 2,5 milioane de metri patrati de plaja, constand in 11 loturi situate intre Periboina si 2 Mai, va fi pusa la dispozitia turistilor prin realizarea unui proiect european privind reducerea eroziunii costiere,…

- Carmen Bruma este adepta unui stil de viața sanatos și asta se vede pe trupul ei. Vedeta se lauda cu o silueta de invidiat, deși este mamica unui baiețel adorabil. Iubita lui Mircea Badea și-a revenit spectaculos la scurt timp dupa sarcina și a reușit sa se mențina la fel de trei ani incoace. Și […]…

- Cheltuielile turistilor straini in Spania au ajuns la nivelul record de 14,73 miliarde de euro (17,66 miliarde de dolari) in primul trimestru din 2018, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2017,...