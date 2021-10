Stiri pe aceeasi tema

- Belgia si-a incheiat miercuri seara operatiunile de evacuare de pe aeroportul din Kabul, scotand din Afganistan peste 1.400 de persoane in ultima saptamana, a declarat joi premierul Alexander De Croo, potrivit DPA. Situatia deja "haotica si periculoasa" de pe teren "s-a deteriorat grav…

- Au fost inregistrate 849 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 25 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, marți erau raportate 782 cazuri noi. Au fost inregistrate 14 decese noi (14, cu o zi in urma), iar 212 pacienți sunt internați la ATI…

- Un proiect privind exceptarea Cartierului Justitiei de la hotararea de blocare a PUZ-urilor Capitalei este in lucru la nivelul consiliului general, au declarat surse din administratia locala pentru Adevarul. Sursele citate mentioneaza ca initiativa ar fi venit in urma interventiei ministrului Justitiei,…

- Janusz Gol (35 de ani) a revenit in Polonia dupa desparțirea de Dinamo. A semnat cu Gornik Leczna și așteapta deznodamantul procesului cu echipa din Ștefan cel Mare. „Inchizatorul” polonez Janusz Gol a evoluat un an la Dinamo, perioada in care a adunat 27 de meciuri și 3 pase decisive pentru „caini”.…

- Prioritatea NATO este sa scoata oamenii din Kabul si sa pastreze aeroportul functional, a transmis vineri secretarul general al organizatiei Jens Stoltenberg, in vreme ce ministrii de externe s-au intalnit intr-o reuniune virtuala de criza asupra situatiei din Afganistan, relateaza Reuters.

- Barbatul care a afirmat joi ca are o bomba in autoturismul sau parcat in apropierea Capitoliului se afla acum in custodia politiei, a declarat o sursa din politie citata de Reuters. "A iesit afara din masina si l-au prins. Il avem in custodie", a declarat un politist citat de Reuters.…

- Situatia haotica din Afganistan impiedica repatrierea afganilor carora li s-au refuzat cererile de azil, dar deportarea in Turcia ramane o optiune pentru Atena, a declarat miercuri ministrul grec pentru migratie, citat de France Presse. "Nicio tara nu poate pune in practica repatrierea in…

- Situația din Afganistan, discutata in CSAT Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Sedinta va avea loc saptamâna viitoare, miercuri, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni. …