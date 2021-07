Stiri pe aceeasi tema

- Aproape ca nu e zi ca viața a zeci de timișeni sa nu depinda de sangele donat de semenii lor, fie ca vorbim de intervenții programate sau de urgența. Este un act voluntar, altruist, indispensabil pentru funcționarea comunitații noastre. De altruism au dat dovada și 33 de angajați ai Consiliului Județean…

- Protest al unor angajati ai ANSVSA, in fata institutiei Foto: Arhiva Câteva zeci de angajați ai Autoritații Naționale Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au protestat astazi în fața sediului instituției, nemulțumiți de deciziile luate de conducere, pe care…

- Studiu Kaspersky 23% dintre angajați (25% in Romania) au avut la un moment dat o disputa cu personalul IT cu privire la importanța sau frecvența actualizarii dispozitivelor lor de birou. In mod surprinzator, echipele IT tind sa fie de acord cu astfel de cerințe și permit ca doua treimi (64%) din personal…

- Membri ai Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) din R. Moldova si simpatizanti ai formatiunii au pichetat luni, 14 iunie, sediul Ministerului Afacerilor Interne, cerand neadmiterea interventiei organelor de ocrotire a normelor de drept in activitatea politica desfasurata de AUR, transmite IPN.

- In urma flagrantului a fost ridicat un inginer angajat ca diriginte de șantier șantier la lucrari ale primariei din localitate, prins cand lua mita cateva zeci de mii de lei de la un denunțator.La scurt timp, anchetatorii au descins la Primaria Șopotu Nou, de unde l-au preluat pe edil și l-au dus la…

- O femeie polițist a fost injunghiata de mai multe ori, vineri, la La Chapelle-sur-Erdre, in departamentul Loire-Atlantique, din nordul Franței. Agresorul, reținut ulterior dupa un schimb de focuri cu forțele speciale, a decedat la scurt timp dupa aceea.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcțiilor contractuale de execuție de asistent veterinar debutant și medic gradul III. Pentru a participa la concurs candidații pentru postul de…