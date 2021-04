Peste 3 milioane de morți Covid 19 în întreaga lume. Cele mai afectate țări Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza Covid-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, potrivit EFE, citata de Agerpres. Cifrele publicate sambata arata faptul ca decesele provocate de noul coronavirus au ajuns la 3.001.068, iar numarul cazurilor globale asociate Covid-19 la 140.010.233. Potrivit aceluiași bilanț, de la inceputul pandemiei, SUA au inregistrat 566.224 de morti, fiind urmate de Brazilia cu 368.749 de morti, Mexic cu 211.693, India… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

