- Peste trei miliarde de doze de vaccinuri impotriva Covid-19 au fost administrate la nivel global. Aproximativ 40% dintre doze - 1,2 miliarde - au fost utilizate in China. India are 329 de milioane de doze administrate, iar Statele Unite 324 de milioane de doze. Uniunea Europeana a administrat 357 de…

- Peste 3 miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate la nivel global, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la AFP marti, in baza informatiilor provenite din surse oficiale si publicate pana la ora 09:00 GMT. In timp ce primul miliard de doze administrate a fost atins…

- Peste doua miliarde de vaccinuri anti-Covid-19 au fost administrate in intreaga lume. Pragul a fost depașit la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. Șase tari nu au inceput inca vaccinarea populației. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost administrate…

- Peste doua miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate pe plan global, in mai putin de sase luni de la debutul primelor campanii de vaccinare, in decembrie 2020, potrivit unui bilant realizat joi de AFP. Cel putin 2.019.696.022 de doze au fost administrate in 215 tari…

- “Proiectul va furniza fonduri pentru achizitia de vaccinuri COVID-19 destinate populatiei din Ucraina, pe langa numarul de vaccinuri care au fost garantate in cadrul parteneriatului COVAX si GAVI”, a declarat ministerul intr-un comunicat. Ministerul nu a dezvaluit cate doze va putea cumpara tara care…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg . Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi.Statele Unite…