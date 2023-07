Stiri pe aceeasi tema

- In primele cinci luni ale anului 2023, mii de firme noi s-au inființat in județul Cluj. Conform colegilor de la zcj.ro, in primele cinci luni s-au inființat 66.071 de firme noi, majoritatea fiind SRL-uri (42.067), conform datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), citate de Agerpres.…

- Cate firme și PFA au intrat in insolvența, in primele cinci luni ale anului. Situația din Alba și din țara La nivel național, numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 0,11% in primele cinci luni din 2023, comparativ cu perioada similara…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 0,11% in primele cinci luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.805 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Un numar de 17.998 de firme au fost radiate la nivel national in primele trei luni din 2023, cu 0,49 mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului ONRC .Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti…

- Un numar de 17.998 de firme au fost radiate la nivel national in primele trei luni din 2023, cu 0,49% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat rapoartele privind numarul de firme radiate in primele doua luni ale anului. Au fost 237, mai multe ca anul trecut. Dar și sute de noi curajoși și-au inregistrat ”afacerile” in Registrul Comerțului. Rapoartele Oficiului Național al Registrului Comerțului…

- Un numar de 11.287 de firme a fost radiat la nivel național in primele doua luni din 2023, cu 0,53% mai multe comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul București…

- Primele doua luni ale anului 2023 au adus peste 11.000 de firme radiate, in Romania. Datele ONRC Primele doua luni ale anului 2023 au adus peste 11.000 de firme radiate, in Romania. Datele ONRC In primele doua luni ale anului 2023, un numar de 11.287 de firme a fost radiat la nivel național, cu 0.53%…