Peste 280.000 de persoane au generat formularele digitale pentru intrarea in Romania de la lansarea aplicatiei dezvoltate de STS. Cele mai multe documente, peste 60.000, au fost generate de cei care au intrat in tara prin Aeroportul Henri Coanda. Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, de la lansarea aplicatiei https://plf.gov.ro si pana vineri […]