UPDATE, 12 feb ora 5:30 – Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza…

Bilanțul seismelor care au lovit Turcia și nordul Siriei a ajuns joi la circa 20.000 morți (peste 14.000 in Turcia, plus peste 3.500 in Siria) și peste 53.000 de raniți, in timp ce echipele de salvare cauta inca in ruine eventuali supraviețuitori. Mai mulți oficiali și surse medicale spun ca sunt totuși…

Oficialii au confirmat ca 12.391 de persoane au murit in Turcia in urma cutremurelor. Potrivit oficialilor sirieni și a unui echipe de salvare din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, numarul morților a ajuns la 2.992. Astfel bilanțul total al deceselor urca la 15.

Bilantul victimelor seismului care a lovit luni Turcia si Siria se ridica la peste 11.200 de morti, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

Mii de cladiri, transformate in ruine Bilanțul seismelor din Turcia și Siria a ajuns joi la aproape 10.000 de morți, iar al raniților cu greu poate fi evaluat, dar din informații provizorii, au ajuns la cateva zeci de mii. Bilanțul este in creștere, luand in considerare alte 22 replici la seisme inregistrate…

Bilanțul cutremurului devastator care a lovit Turcia și Siria a ajuns la cel puțin 9.487 de morți, potrivit autoritaților, citate de CNN, informeaza Mediafax.

Numarul mortilor in urma cutremurelor devastatoare produse la granita dintre Turcia si Siria a depasit 8.100, informeaza miercuri dpa. Vicepresedintele Fuat Otkay a anuntat ca numarul mortilor din cauza seismelor din Turcia a urcat la 5.894, iar cel al ranitilor a depasit 34.000. Aproximativ 5.775 de…

Președintele Turciei a declarat stare de urgența pentru 3 luni in 10 provincii afectate de cele doua seisme majore, cu magnitudinea 7,8, respectiv 7,5 pe scara Richter. „Am decis sa declaram starea de urgența pentru a ne asigura ca activitatea de salvare și recuperare poate fi desfașurata rapid", a…