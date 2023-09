Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de interventie din Grecia au mai recuperat patru cadavre ridicand bilantul inundatiilor la 15 morti. Cel putin doua persoane sunt in continuare disparute, au anuntat autoritatile.

- Un cutremur puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut sute de morti si de raniti. UPDATE Ministerul marocan de Interne a anuntat sambata la pranz un nou bilant: 1.037 de morti si 1.204 raniti, dintre care 721 sunt in stare grava. Bilanțul inițial indica cel putin…

- Echipele de salvare au cautat supraviețuitori in Maroc dupa un puternic cutremur care a avut loc vineri seara (8 septembrie), ucigand sute de oameni, distrugand cladiri și determinand locuitorii marilor orașe sa iasa in graba din casele lor. Locuitorii din Marrakech, cel mai apropiat oraș mare de epicentru,…

- Cel putin 632 de persoane si-au pierdut viata intr-un puternic seism care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, provocand pagube enorme si semanand panica la Marrakech, celebra destinatie turistica, si in mai multe alte orase, potrivit unui nou bilant oficial, citat de AFP.Centrul national…

- Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de Ministerul de Interne, relateaza AFP. ‘Conform unui bilant provizoriu, acest cutremur a dus la moartea a 296 de persoane in provinciile…

- Doua persoane au murit si o adolescenta de 15 ani a fost ranita dupa ciocnirea intre un autoturism si un TIR. Accidentul rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza in judetul Constanta, scrie News.ro. Autoturismul si TIR-ul s-au ciocnit in zona localitatii Sibioara. Echipele de interventie au gasit trei persoane…

- Alunecari de teren intr-un sat din vestul India: Cel putin 10 morti. Echipele de salvare din India au infruntat joi terenul dificil si conditiile meteo nefavorabile in cautarea a peste 100 de persoane care ar fi ramas prinse sub daramaturi in urma unei alunecari de teren soldate cu cel putin 10 morti…

- Alunecare de teren in Columbia: Bilantul a crescut la 15 morti. Echipele de salvare au suspendat marti cautarile de supravietuitori dupa alunecarea de teren care s-a soldat cu cel putin 15 morti si 13 disparuti in Columbia, pe drumul care leaga capitala Bogota de sud-estul tarii, informeaza AFP,…